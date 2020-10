106 HOMICÍDIOS EM SOBRAL: MORRE JOVEM FERIDO A BALA NO CONJUNTO JATOBÁ II

Morreu na manhã desta quarta-feira (21), no hospital Santa Casa de Sobral, o jovem Antônio Idevaldo Vasconcelos Filho, 21 anos.

Idevaldo foi ferido a bala na tarde de ontem, por volta das 15h00, no Conjunto Jatobá II, no Grande Sinhá Sabóia. O jovem foi ferido com tiros na cabeça, foi socorrido para hospital Santa Casa, vindo a óbito na madrugada desta quarta-feira.





Os autores do crime, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





A vítima tinha passagem na polícia por roubo a pessoa e furto.





Sobral já registra 106 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





(Sobral 24 horas)