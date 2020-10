Gabinete do Prefeito de Sobral gastou mais de R$ 33 milhões em 4 anos

Os gastos públicos da Prefeitura de Sobral com o Gabinete do Prefeito Ivo Gomes, tem chamado atenção pelas vultuosas quantias despendidas do dinheiro do contribuinte Sobralense, basta observar que no intervalo de 2017 a 2020 o Gabinete do Prefeito Ivo Gomes gastou o montante de R$ 33.395.388,01 (trinta e três milhões trezentos e noventa e cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e um centavo) referentes ao funcionamento do departamento, o que coloca o Gabinete do Prefeito de Sobral como um dos mais caros do Estado do Ceará.





Os gastos superiores a 33 milhões do Gabinete do Prefeito, trazem compras e contratações das mais diversas, que vão de locação de carros, pagamento de contas de celulares, serviços gráficos, aquisição de copos descartáveis, locação de escritório em Fortaleza, aquisição de água mineral, aquisição de papel A4, energia e condomínio do escritório em Fortaleza, servidores, combustível para os veículos do gabinete, serviços de fotografias publicitárias e vídeos, serviços de pesquisas, produção de revistas, aquisição de café em pó, aquisição de açúcar refinado, produção de sacolas institucionais da Prefeitura, dentre outros gastos autorizados pelo Gabinete do Prefeito Ivo Gomes nesses últimos 3 anos e 10 meses.





















Os gastos exagerados com o Gabinete de Ivo trazem a tona a ponderação de necessidades reais dos referidos gastos, onde coloca em discursão se a cobertura do Paco Municipal necessita mesmo de um gasto tão grande para manter o funcionamento do departamento. O Princípio que deve sempre servir de farol na Administração Pública deve ser o da Economicidade, onde o dinheiro público, por ter caráter coletivo, deve ser economizado ao máximo como forma de otimizar os serviços públicos que vão de encontro com o interesse público.





Fonte: Governo Transparente / TCE / MaisCeara