CRUELDADE: homem é preso acusado de abusar sexualmente de cadela no Piauí

Segundo relatos de vizinhos do acusado, era constante a prática de abuso com o animal.

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira (27) por policiais militares de Piripiri no Piauí, após ser denunciado de que estaria cometendo abusos sexuais contra uma cadela no município de Piripiri, no Norte do Piauí.





De acordo com informações do Piripiri Repórter, a denúncia contra o homem foi feita formalmente através da Associação Proteção e Amor dos Animais da cidade, representada por Alan Baian. Segundo relatos de vizinhos do acusado, era constante a prática de abuso com o animal, que ainda fazia ameaças com uma faca aos moradores.





Durante a prisão, os agentes apreenderam ainda um facão e uma faca com suspeito. Ele foi conduzido à delegacia. Ele foi denunciado por maus-tratos. A prática de abuso e maus tratos a animais é punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda. O crime consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa.





A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.





Fonte: News