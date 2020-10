Galo mata policial que trabalhava em operação contra rinhas

Ave estava "armada" com lâmina nas garras e cortou artéria femoral de agente, que sangrou até a morte.

Um policial morreu “esfaqueado” em San Jose, nas Filipinas, na última segunda-feira (26) durante uma operação contra rinhas, na qual ele estava como agente infiltrado. O tentente Christian Bolok foi atacado por uma das aves, que estava ‘armada’ com lâminas nas garras, acertando sua artéria femoral, que o fez sangrar até a morte.





Ave estava ‘armada’ com lâmina nas garras e cortou artéria femoral de agente, que sangrou até a morte





Um policial morreu “esfaqueado” em San Jose, nas Filipinas, na última segunda-feira (26) durante uma operação contra rinhas, na qual ele estava como agente infiltrado. O tentente Christian Bolok foi atacado por uma das aves, que estava ‘armada’ com lâminas nas garras, acertando sua artéria femoral, que o fez sangrar até a morte.





O policial chegou a ser levado ao hospital local, onde foi declarada a morte. “É com o coração pesado que anuncio que perdemos um dos nossos irmãos, que sacrificou a própria vida em nome do serviço. A Polícia Nacional das Filipinas chora a morte trágica do tenente Bolok e expressa as suas sentidas condolências à família e amigos. Foi um infortúnio, um acidente de má sorte, que eu não consigo explicar”, disse à AFP o coronel Arnel Apud, chefe da polícia local.





Segundo as autoridades, a operação terminou com três pessoas detidas e dois galos apreendidos.





Fonte: O Tempo