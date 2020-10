Covid: PDT vai ao Supremo para obrigar vacinação em brasileiros

Partido de Ciro e Lupi, busca replicar decisão do STF que impediu Bolsonaro de cancelar quarentenas impostas por governadores e prefeitos.





O PDT apresentou ao Supremo uma ação para dar a estados e municípios o poder de determinar a vacinação obrigatória da população contra a Covid-19. A ação foi motivada após a recente declaração do presidente Jair Bolsonaro contra a vacinação obrigatória, pela desconfiança em relação à vacina chinesa.





O PDT também acusa o presidente Jair Bolsonaro de transformar um problema de saúde pública em uma ‘questão individual’.





“Capricho do senhor Jair Messias Bolsonaro”, diz a sigla. “Bolsonaro insiste na continuidade da marcha cega e deliberada do negacionismo científico, que levou à morte inúmeros brasileiros no decorrer da pandemia do novo coronavírus (…) O perigo de lesão grave é inconteste, quer à saúde, ao meio ambiente e às finanças públicas”, argumenta na ação.





Fonte: Revista Ceará