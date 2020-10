DENÚNCIA: O DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA ESTÁ EM ESTADO DE ABANDONO!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o abandono da Prefeitura de Sobral e o do SAAE para com os moradores do Distrito de Rafael Arruda.

Veja a íntegra da denúncia:





"Senhores responsáveis pelo o abastecimento de agua em RAFAEL ARRUDA, olhem com atenção por este problema de falta d'agua, poxa vida! Daqui apouco o pessoal vai se se juntar e mandar um protesto. Isso pra pra mim é falta de: vergonha, interesse, respeito aos direitos básicos que qualquer cidadão tem direito. O papel pra pagar tem todos os meses num falta né, mas agua falta toda hora, todo dia. Falta água gente! Gritem por seus direitos. Por favor é obrigação do SAAE e ponto final.!!"