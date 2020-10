INTERNAUTA ENVIA DENÚNCIA DO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO, EM MASSAPÊ

Internauta do Distrito de Mumbaba de Baixo envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de um esgoto a céu aberto na rua do Sossego.





Veja a íntegra da denúncia:





"Boa Tarde, eu como internauta quero fazer um apelo as autoridades competentes da prefeitura de Massapê, na pessoa do Sr. Jackson Albuquerque, que mande um dos seus homens consertar esses buracos cheios de lamas preta e podre aqui na rua do Sossego próximo a casa da Dona Toinha, tem um buraco que faz é dias que está desse jeito, cheio de porcos fuçando e abrindo mais a crateras."