DENÚNCIA: O BAIRRO ALTO DA EXPECTATIVA ESTÁ ABANDONADO! VÍDEO

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o abandono em que se encontra o bairro Alto da Expectativa.





Veja a íntegra da denúncia:

"Socorro! Ajudem a população do Bairro Alto da Expectativa! Esse terreno baldio, lixão a céu aberto, fica ao lado do Posto de Saúde da Expectativa (Maria Adeodato). Todos os dias, os moradores têm que sofrer com o mau cheiro do lixo, as queimadas também acontecem todos os dias. Por aqui, muitos mosquitos se proliferam por conta da precariedade do local e pasmem! Fica ao lado de uma UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA, UM PSF. Seria cômico, se não fosse trágico. Ajudem a população do Alto da Expectativa dando voz ao povo. Estamos sofrendo muito com esse descaso. Até quando...? Contamos com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus."