Mulher se assusta ao encontrar cobra com duas cabeças dentro de casa

Uma cobra de duas cabeças foi encontrada e chamou a atenção de moradores no condado de Alexander, nos Estados Unidos.





De acordo com o site IG, uma mulher, de 63 anos, jogava cartas com amigos e familiares, quando viu a cobra dentro de casa. Em um primeiro momento, ela conta que ficou bastante assustada, mas depois, as duas cabeças do animal causaram curiosidades em todos que estavam no local.

Ainda de acordo com o site, se trata de uma cobra-rato, espécie não peçonhenta encontrada em grande parte do hemisfério norte. A americana levou até um centro de pesquisa local e descobriu que cobras com duas cabeças são raríssimas: ocorrem uma vez a cada 100 mil nascimentos. No entanto, a presença de dois cérebros no mesmo corpo dificulta a sobrevivência desses animais, que lutam até para se locomoverem.





A cobrinha mutante foi colocada em um viveiro e encaminhada aos cuidados de um tratador da região.