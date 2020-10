Na tarde desta sexta-feira (23), por volta das 12h40min, aconteceu uma tentativa de homicídio no bairro Dom José. Um homem identificado com "Tatá", foi ferido com tiros na cabeça.

A vítima foi socorrida por populares para o hospital Santa Casa em estado gravíssimo.

Os autores do crime, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.

Mais detalhes em instantes!