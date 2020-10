Camilo Santana volta a proibir eventos em ambientes fechados no Ceará

O governador Camilo Santana participou, na tarde desta sexta-feira (23), de uma reunião com o comitê que delibera sobre o plano de retomada econômica do Ceará. Na ocasião, o grupo definiu a proibição da realização de eventos festivos em ambientes fechados no Estado a partir do próximo decreto, que passa a valer na próxima segunda-feira (26).





De acordo com o chefe do Executivo estadual, os especialistas da saúde apresentaram argumentos e estudos que apontam os locais fechados os maiores disseminadores do coronavírus neste momento, com maior potencial de risco de contaminação, principalmente quando não há o uso da máscara.





Ele chamou atenção para um dado apresentado na reunião: de que o aumento recente de casos registrado em algumas áreas de Fortaleza tem atingido, com maior intensidade, as pessoas entre 20 e 39 anos de idade.





Camilo Santana também reforçou a importância da ação da Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral para conter os abusos praticados nos eventos da campanha política. "Não podemos aceitar que sejam promovidas aglomerações de forma inconsequente, colocando em risco a vida das pessoas", afirmou.





Fonte: G1/CE