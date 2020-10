MENINA DE 11 ANOS É ESTUPRADA POR 4 ADOLESCENTES EM BH; VIOLÊNCIA FOI FILMADA

Uma menina de 11 anos foi violentada por quatro adolescentes, no último sábado (17/10), no Bairro Novo Tupi, Região Norte de Belo Horizonte. Os pais da criança procuraram a Polícia Militar após terem recebido um vídeo do estupro pelo Whatsapp. Um homem de 23 anos, suspeito de ter filmado e divulgado o ato, foi preso.





De acordo com o registro da ocorrência, quatro adolescentes, dois de 13 anos e dois de 12, participaram do ato. Segundo a criança, os garotos a obrigaram a praticar sexo oral e um deles chegou a penetrá-la à força. A vítima, que conhecia os garotos, contou ainda que em um certo momento teria tentado fugir, mas os adolescentes a seguraram e a arrastaram de volta para as proximidades de um campo que fica no local.





Todos os menores envolvidos foram identificados e compareceram ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH). Eles foram apreendidos e encaminhados à audiência. A mãe de um dos adolescentes disse que o pai da vítima chegou a ameaçá-la e, defendeu o filho alegando que a menina “não tinha boa fama”.





Já o homem de 23 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por filmar, compartilhar e armazenar cena de sexo envolvendo criança ou adolescente, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.





Fonte: Correio Braziliense