Dias das crianças e do Professor marcam semana com feriado

A semana de 11 a 17 de outubro de 2020 já começa com um fim de semana “prolongado” e é recheada de celebrações a crianças, mulheres rurais e professores. Na segunda-feira (12), a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é homenageada. O Dia de Nossa Senhora Aparecida é o único feriado nacional em homenagem a um santo.





O 12 de outubro é dia da Nossa Senhora Aparecida porque, aproximadamente nesta data, em 1717, pescadores encontraram uma imagem da santa nas margens do Rio Paraíba do Sul (em São Paulo).





Crianças, mulheres, professores e meninas





No mesmo dia, é celebrado o Dia das Crianças. A data, também comemorada pelo comércio, deve, de acordo com previsões do setor, aquecer o comércio eletrônico neste ano de pandemia. Na TV Brasil, programas especiais são destaques na data. No ano passado, por exemplo, o grupo Violúdico foi atração.





Um dia antes do Dia das Crianças, no dia 11 de outubro, o mundo celebra o Dia das Meninas. A comemoração foi instituída pela ONU em 2011 como forma de promover o direito das meninas.





A semana também é marcada por outras datas como o Dia Internacional das Mulheres Rurais e Dia do Professor (ambas no dia 15 de outubro).





Nascimentos, mortes e resgates





A semana também é marcada pelos 85 anos de nascimento do tenor Luciano Pavarotti (dia 12). Em 2016, a Radioagência Nacional contou um pouco da trajetória dele.





No dia 16, completam-se 100 anos de morte do compositor cearense Alberto Nepomuceno. Neste ano, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro está o homenageando, como mostra essa entrevista do programa Antena MEC. Ainda nesta semana, o resgate de 33 mineiros da mina San José, no Chile, completa 10 anos. Na época, o Caminhos da Reportagem fez um programa especial sobre a saga vivida pelos mineiros e pela equipe de buscas.





(Agência Brasil)