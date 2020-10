Surto de malária atinge o Amazonas e município lidera ranking de casos

O município de São Gabriel da Cachoeira voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking das 10 cidades com mais caso de malária no Brasil.

Além do município, também aparecem na lista as cidades de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. A situação mostra que o região do Alto Rio Negro vive um surto da doença, principalmente a do tipo mais perigosa e letal que é a Falciparum.





Em São Gabriel já foram registrados 7,4 mil casos da malária, sendo 2.164 só do tipo Falciparum. Os número criaram um alerta para as autoridades e apontam para tomada de medidas de combate e tratamento da doença.





Por conta disso, a FVS já deslocou equipes para essas regiões e realiza uma espécie de multidão para realizar exames de diagnóstico rápido. Vale destacar que o segundo lugar do ranking também é liderado por um município da Amazônia, o de Cruzeiro do Sul, localizado no Acre.





(Portal do Holanda)