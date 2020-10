DOIS JOVENS MORREM AFOGADOS EM POÇO NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Dois jovens morreram afogados quando tomavam banho em um reservatório de água localizado na zona rural de Tianguá. A tragédia aconteceu no inicio da noite do domingo (11), na localidade conhecida como Sitio Fim do Córrego. As vítimas foram identificadas como Antônio Levir Silva da Costa que tinha 19 anos que morreu no local e Kayc Costa Lima de 16 anos que ainda chegou a ser socorrido ao hospital mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Os corpos foram removidos ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





Fonte: Ibiapaba 24 horas