Balanço parcial do feriadão no Ceará registra 44 mortes em homicídios em acidentes

Balanço parcial da violência no feriadão de Nossa Senhora da Aparecida aponta que, ao menos, 44 pessoas morreram no Ceará entre a última sexta-feira (9) e o começo da manhã desta segunda (12). No total, foram registrados 26 assassinatos e 18 óbitos em acidentes de trânsito. A maioria das mortes violentas aconteceu no Interior, com 35 casos.





Na Grande Fortaleza, sete assassinatos foram registrados em Pacajus (2), Guaiúba (2), Caucaia e somente um caso em Fortaleza, na Barra do Ceará.





Já no Interior do estado, 19 pessoas foram vítimas de homicídio nos seguintes Municípios: Sobral (3), Caridade (2), Potiretama (2), Itarema, São João do Jaguaribe, Quixadá, Quixeramobim, Crato, Juazeiro do Norte, Umirim, Jardim, Trairi, Barbalha, Santa Quitéria e Parambu.





Entre as vítimas dos assassinatos do fim de semana estão dois adolescentes. Na cidade de Sobral, na zona Norte do estado, uma garota de 15 anos foi morta, a tiros, na noite de sábado, próximo às margens do Rio Acaraú. Ela foi identificada como Ana Lívia Alves do Nascimento, 15 anos, que recebeu vários tiros na cabeça.





No bairro Caixa d’Água, na cidade de Parambu, na Região dos Inhamuns, um rapaz de 15 anos foi morto dentro de casa. A vítima foi identificada como Everton Gonçalves Lima.





Acidentes





Dezoito pessoas morreram em acidentes de trânsito no Ceará nas últimas 72 horas, a partir da sexta-feira (9), nos seguintes Municípios: Quixadá (2), Itapipoca (2), Eusébio, Jaguaribe, Beberibe, Tianguá, Limoeiro do Norte, Jardim, Crato, Penaforte, Iguatu, Barbalha, Porteiras, Camocim, Icó e Fortaleza (bairro Jóquei Clube).





Entre as vítimas dos acidentes, 11 foram identificadas. São elas:





1 – Felipe Jones Martins (colisão no Anel Viário, no Eusébio)





2 – Francisco Cleiton Pinho (colisão no Distrito de Barrento, em Itapipoca)





3 – Fernando Andrelino dos Santos (queda de moto na CE-060, em Jardim)





4 – José Hélder de Lima (queda de moto na CE-386, no Crato)





5 – Renato Raimundo da Silva (queda de moto, na BR-116, em Penaforte)





6 – Eliane Lino (choque de moto com poste, em Iguatu)





7 – Laércio Pereira Santana (colisão de moto em Barbalha)





8- João Manoel dos Santos Filho (choque de moto no Sítio Baraúnas, em Porteiras)





9 – Eliézio Pereira dos Santos (atropelamento no bairro Nova Olinda, em Camocim)





10 – Francisco Edmeudo Gomes (queda de moto dentro de um canal, no Sítio Condado, Icó)





11 – Marcos Costa Bezerra (policial militar vítima de choque de veículo com poste na Avenida Lineu Machado, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza).