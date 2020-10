Capitão Wagner lidera em Fortaleza com mais do dobro de rival petista

Candidato do Pros tem 35% das intenções de voto, enquanto Luizianne Lins soma 14,9%.





O deputado federal Capitão Wagner (Pros), o mais votado do Ceará, lidera com folga a disputa pela prefeitura de Fortaleza com 35% das intenções de voto, segundo levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisa.





O Capitão Wagner tem mais do dobro das intenções de voto para a candidata do PT, ex-prefeita Luizianne Lins, que soma 14,9%, enquanto Sarto Nogueira (PDT) tem só 10%, apesar do apoio do atual prefeito, Roberto Cláudio, que é bem avaliado pela população.





O candidato do clã (Cid e Ciro) Ferreira Gomes está apenas em terceiro lugar, com 10,1% das intenções de voto, seguido de Heitor Férrer (Solidariedade), com 7,3% e Renato Roseno (PSOL) soma 4,7%.





Célio Studart (PV tem 4,5% das preferências dos eleitores da capital do Ceará, seguido de Heitor Freire (PSL) apenas 2,2%. Os demais candidatos não atingiram sequer 1% das intenções de voto.

Prefeito tem boa avaliação





O Paraná Pesquisa quis saber também a avaliação que os eleitores de Fortaleza fazem da atuação do seu atual prefeito, Roberto Cláudio (PDT).





De acordo com o levantamento, 45,2% dos cearenses da capital acham a atual administração Ótima (14,5%) ou Boa (30,7%), enquanto 19,3% a consideram Ruim (5,4%) ou Péssima (13,9%). Exatos 33,5% dos eleitores acham a gestão de Roberto Cláudio Regular.





O levantamento do Paraná Pesquisa ouviu 740 eleitores entre os dias 9 e 11 deste mês. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-07388/2020.





Veja no quadro abaixo os números que traduzem a disputa pela prefeitura de Fortaleza neste momento:

Fonte: Diário do Poder