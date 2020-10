Dupla é presa com drogas e submetralhadora em Juazeiro do Norte

Com os dois homens da foram apreendidas munições e outras armas de alto calibre, conforme a polícia.

Dois homens foram presos, neste sábado (17), em Juazeiro do Norte, com drogas, munições e armas de alto calibre. A prisão aconteceu por meio de uma operação da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, com o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. Com a dupla, a polícia ainda encontrou outros armamentos pesados, como uma espingarda calibre 12 e duas pistolas nove milímetros — além de uma grande quantidade de munições.





Os presos foram identificados como Mayck Ramerson de Sousa Nascimento — apontado pelas autoridades como responsável por guardar as drogas e armas — e Robério Moreno dos Santos. Todo o material apreendido estava em um residência no Bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. De acordo com a polícia, os homens são membros de uma facção criminosa.





Os entorpecentes encontrados reuníam uma quantidade de aproximadamente 26 quilogramas de maconha, sete quilos de cocaína, um quilo de crack e mais de 600 comprimidos de ecstasy. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





(DN)