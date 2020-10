HOJE É DIA DO MÉDICO! PARABÉNS!

Médico, você cura quando pode, alivia quando é preciso e está sempre disposto a consolar. Você não só cuida, você acompanha os seus pacientes e preza a saúde e o bem-estar de cada um. Neste Dia do Médico, desejamos que você receba em dobro toda a doação que você faz do seu próprio ser à humanidade e toda a dedicação da sua vida para salvar os que necessitam do seu dom. Você é um profissional a quem muitas pessoas recorrem quando sentem medo ou quando querem ficar tranquilas. Que Deus coloque na sua boca as melhores palavras, na sua mente todo o conhecimento e nas suas mãos todos os dons possíveis. Feliz dia, médico!

