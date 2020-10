Escândalo entre Gusttavo Lima e o ex-cunhado vem à tona

Para quem tem acompanhado as notícias do mundo dos famosos, o fim do casamento entre Gusttavo Lima e Andressa Suita não é novidade. A revelação que causou espanto não apenas na modelo, como em todos que gostam ou que acompanham o artista, não é a única polêmica na qual está envolvido o nome do sertanejo.





Segundo as informações, o artista teria se envolvido em um escândalo com seu ex- cunhado por conta dos filhos. Acontece que Gusttavo Lima está a pouco mais de três semanas sem ver os próprios filhos.





Ainda de acordo com a notícia, não apenas o ex- cunhado, mas a ex-sogra do sertanejo estariam dificultando a visita.





O jornal carioca Extra afirmou ainda que a atitude da mãe e do irmão de Andressa Suita são resultado da atitude que o músico teve com a ex-esposa, uma vez que eles não gostaram do comportamento do cantor com a modelo.





Segundo a ex-esposa do músico, dias após chegarem de uma viagem, durante a madrugada Gusttavo Lima teria a acordado e dito que não daria mais para continuarem como um casal, uma vez que ele não estaria feliz. Na ocasião a famosa disse que sua única opção era aceitar mesmo não concordando com a decisão.





Entretanto, é importante destacar que segundo o jornal, Gusttavo Lima teria tentado reatar o casamento, contudo Andressa segue irredutível, visto que acredita que o músico tenha a traído e por isso segue com a ação na justiça.





Fonte: Diário ao Vivo