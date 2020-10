Esposa de Camilo Santana é diagnosticada com Covid-19; Governador também fez o teste

Primeira-dama Onélia Santana é diagnosticada com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi divulgado pelo governador através das redes sociais na manhã desta terça-feira (06). Camilo Santana também se submeteu ao teste da doença, mas o resultado deu negativo. De acordo com o governador, “Onélia está em casa, isolada, seguindo as recomendações médicas e logo estará recuperada”.





Apesar do diagnóstico positivo, a primeira-dama não apresenta sintomas graves e está apenas "um pouco gripada".

Informo aos irmãos e irmãs cearenses que minha esposa Onélia testou positivo para Covid-19, após exame realizado nessa segunda-feira (5). Ela está bem, graças a Deus, apesar de estar um pouco gripada. (Cont.) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 6, 2020