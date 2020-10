Polícia captura suspeito de estuprar crianças e adolescentes em Banabuiú, no Ceará

Ao menos 11 crianças teriam sido violentadas, entre as quais nove possuem algum grau de parentesco com o suspeito, segundo conselheira tutelar.





A polícia capturou na noite desta segunda-feira (5) um homem suspeito de estuprar ao menos 11 crianças e adolescentes no município de Banabuiú, no Sertão Central cearense.





A conselheira tutelar que acompanha o caso afirmou que as crianças possuem idades entre 2 e 13 anos. Pelo menos nove delas têm algum grau de parentesco com o suposto agressor. Ainda segundo ela, as denúncias partiram dos pais e familiares. Para ela, o número de vítimas pode ser ainda maior.





A responsável pelo caso ainda informou que os abusos sexuais aconteciam dentro do quarto do suspeito e ele usava um celular com jogos eletrônicos e um aparelho de vídeo game para atrair as crianças.





A Delegacia Regional de Quixadá informou que o suspeito e pessoas ligadas à família das crianças foram conduzidas para a unidade para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em seguida, elas serão levadas para realizar exames de corpo de delito na cidade de Iguatu.





(Diário do Nordeste)