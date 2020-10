Genro ateia fogo em sogra de 82 anos para chamar atenção de esposa, em Limoeiro do Norte

Para chamar atenção da esposa, um homem ateou fogo na própria sogra, uma idosa de 82 anos, neste domingo (18), em Limoeiro do Norte. Ele foi preso e autuado por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O caso ocorreu no Bairro Doutor José Simões. A idosa foi socorrida para uma unidade hospitalar da cidade, mas não há informações sobre seu estado de saúde.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o genro estava sob efeito de bebida alcoólica e confessou o crime.





O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e esteve no local para apagar as chamas que atingiram parte da casa.





Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Russas, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.





(DN)