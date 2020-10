Grave acidente de trânsito é registrado na BR 222 em Forquilha

Na noite deste domingo (25), por volta das 22h, aconteceu um grave acidente na BR 222 , envolvendo um micro-ônibus e uma motocicleta.

Segundo informações, cerca de 30 passageiros estavam em um micro-ônibus quando o mesmo colidiu com uma motocicleta. O condutor da moto morreu no local do sinistro.





O corpo da vítima ainda não foi identificada, o grave acidente deixou a vítima sem a cabeça. O IML de Sobral foi acionado para os trabalhos de praxe e o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente afim de conter as chamas que destruíram por total o micro-ônibus.

Com informações do portal Sobral Online