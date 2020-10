Homem obriga filho a comer ovo cru que deixou cair no chão. VEJA VÍDEO

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra um pai obrigando o filho de 4 anos a comer um ovo cru que a criança deixou cair no chão, em Rio Verde (GO). A mãe do menino alegou que o pai gravou as imagens e lhe enviou para mostrar o castigo.





“Vai chupar isso aí”, disse o pai. O menino chora e se abaixa para pegar o alimento. “Chupa, chupa”, insiste o homem.





Em seguida, o pai pergunta: “É bom? Eu falo para você ter cuidado com as coisas. Bom que na próxima vez você toma cuidado. Entendeu? Ouviu?”.





A mãe da criança disse que quer ir “o quanto antes” registrar um boletim de ocorrência por maus-tratos contra o ex-companheiro. O casal esteve junto por cinco anos e está separado há um.





O menino mora com o pai porque a mãe não tinha condições de criá-lo. As informações são do G1.





“Agora quero trazer ele de volta para morar comigo porque tenho como cuidar dele. Meu coração doeu muito ao assistir aquela cena. Não esperava isso do pai dele”, desabafou a jovem.





O pai alegou que foi uma brincadeira, mas admitiu que errou ao expor a criança à situação. “Não maltratei nem humilhei meu filho. Estava apenas brincando e foi uma lição. A gente estava pegando ovos e falei para ele não deixar cair, senão iria comer.

Com informações do portal Metrópoles