Gusttavo Lima faz B.O. contra anúncios inspirados na separação

Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor após restaurantes criarem promoções 'brincando' com término do casório dele.





Gusttavo Lima parece ter ficado incomodado com os restaurantes que se inspiraram no fim do casamento dele com Andressa Suita para criar promoções que "brincavam" com a situação.





Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, ele vai à polícia para tomar medidas legais contra estes estabelecimentos.





"O departamento jurídico está providenciando um boletim de ocorrência junto a delegacia especializada. Serão responsabilizados os responsáveis pelos anúncios indesejáveis", informou o comunicado enviado pela porta-voz de Gusttavo ao R7.





Durante a semana, propagandas de uma pizzaria do Acre e uma doceria do Amapá viralizaram nas redes sociais por usarem a imagem do cantor e a separação dele para divulgar combos e promoções.





Os estabelecimentos chegaram a receber críticas por conta disso, porém, se justificaram dizendo que "as pessoas precisam de uma dose diária de humor".





(R7)