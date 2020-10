Traficante integrante de facção criminosa morre em troca de tiros com a Polícia em Sobral

Na noite deste sábado, dia 17, uma composição da Polícia Militar, após informações sobre um veículo suspeito transitando nas proximidades do bairro Terrenos Novos, resolveu proceder abordagem e durante o procedimento um individuo vulgo “Andim”, que estava armado, reagiu a ação policial e foi alvejado, sendo socorrido ao Hospital Regional, não resistindo aos ferimentos.

Na sequência das diligências com apoio do BEPI da PMCE, outros quatro indivíduos foram presos com drogas e um revólver numa residência.





Segundo informações o Sub-comandante Cavalcante, foram apreendidos os materiais abaixo:





– 02 (dois) revólveres cal.38

– 9,700KG de maconha

– 100g e cocaína

– 21g de crack

– 18 munições de cal. 38 sendo 03 deflagradas

– 13 munições de cal.40.





Com informações do Sobral Online