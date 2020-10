POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL DÁ CUMPRIMENTO A 10 MANDADOS DE PRISÃO

Ontem, 16 de outubro, a Polícia Civil de Sobral coordenou uma operação que, com apoio das delegacias municipais de Massapê, Coreaú, Varjota e de agentes do Departamento de Polícia do Interior Norte, deu cumprimento a 10 (dez) mandados de prisão contra indivíduos suspeitos e condenados por crimes como homicídio, roubo, tráfico, furto e outros.

Os mandados, de prisão preventiva e execução penal, foram cumpridos em vários bairros da cidade (Campo dos Velhos, Caiçara, Alto da Brasília e Várzea Grande).





Seis mandados foram cumpridos contra indivíduos que estavam soltos e foram encaminhados ao sistema prisional e os outros 04 foram cumpridos na Penitenciária Industrial de Sobral, contra alvos que já estavam recolhidos.