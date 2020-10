Homem "rouba" corpo da mãe com Covid para enterrar do jeito que ela pediu

Jihad Al-Suwaiti, de 32 anos, que comoveu o mundo ao escalar o hospital onde a mãe estava, antes dela morrer em julho, por complicações de coronavírus, se juntou com outros irmãos para roubar o corpo da mãe e realizar seu último pedido.





Segundo um site do sistema Globo, Rasmiye Al-Suwaiti, de 73 anos, pediu que se morresse, não queria ser enterrada em saco plástico, medida de segurança imposta por autoridades em saúde para que não haja infecções para outras pessoas.





“Ela disse: ‘Se eu morrer por causa desta doença, não me enterre em um saco plástico! ‘”, confirmou Jihad, o mais novo de seus nove filhos, para à NBC.





O homem contou para a emissora que irmãos, sobrinhos e amigos chegaram em sete carros diferentes para distrair e confundir os motoristas das ambulâncias que os perseguiram depois do roubo do corpo de sua mãe. O plano deu certo. As ambulâncias não conseguiram identificar em qual carro o corpo estava e os irmãos o levaram de volta para Beit Awwa, no sul da Cisjordânia.





Ele contou ainda, que segurou a mãe com as próprias mãos, cavou sua sepultura e a enterrou do jeito que ela me pediu.





A tradição muçulmana diz que os mortos devem ser enterrados o mais rápido possível, com o corpo envolto em uma mortalha branca.





Fonte: G1