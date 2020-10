INTERNAUTA DENUNCIA MAUS-TRADOS A ANIMAIS NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, EM SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a prática de maus-tratos a animais no Distrito de Rafael Arruda.

Veja a íntegra da denúncia:

"Quero que todos vejam a crueldade que fazem aqui no distrito Rafael Arruda. Amarram os bichinhos durante a tarde para serem abatidos na madrugada do outro dia e enquanto estão amarrados passam o tempo todo sofrendo sem água, sem comida e sem poder ao menos deitar no chão, pois, a corda no pescoço deles não deixa nem respirar direito, quem dirá conseguir deitar no chão de tão curta que é. Fica um em cima do outro sem espaço, fora o fedor que fica na avenida central do distrito, fedor de cocô e no outro dia a catinga de sangue no chão, cheio de moscas, pois é lá mesmo que morrem. E os que sobram pro outro dia continuam amarrados durante o dia inteiro pegando sol e sem água também. É uma judiação muito grande que já acontece há mais de anos e todos ficam calados. O culpado por isso é o dono do frigorífico que fica em frente, Expedito Coresma o nome dele. Não é porque os bichinhos vão morrer que precisam sofrer dessa forma enquanto esperam. Algo precisa ser feito, tanto pela maldade quanto pela imundície que fica no local que matam. Além de ser um distrito sem segurança, entre outras coisas, não precisa também ser um distrito imundo. Rafael Arruda merece pelo menos limpeza já que não tem muita coisa que preste mesmo, e os animais merecem respeito.