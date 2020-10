ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA MOTOCICLISTA GRAVEMENTE FERIDO EM GUARACIABA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo Prisma deixou um homem gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (21), no município de Guaraciaba do Norte. O sinistro ocorreu na rotatória que segue para o Ipu (CE 187). O motociclista foi identificado como Carlos Leonardo Pinto Braga, 22 anos, residente no Sitio Passagem da Lama, na zona rural do município. Ele foi socorrido ao hospital em uma ambulância e depois transferido para atendimento de urgência em Sobral.





Equipes da Polícia Militar e Demutran estiveram no local para a tomada das providencias cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)