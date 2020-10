Nossa equipe de reportagem recebeu informações de que a Polícia Civil efetuou a prisão de dois suspeitos do homicídio que vitimou o jovem Jordel Nascimento de Albuquerque. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (21).

CRIME

Jordel foi executado com tiros na cabeça na tarde do dia 14 de outubro do corrente ano, no bairro Renato Parente. A vítima foi executada enquanto trabalhava em uma construção.

Mais detalhes em instantes!