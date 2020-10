Jovem mãe é assassinada a tiros diante do filho de 4 anos em Caucaia

Uma jovem mãe de 25 anos de idade foi assassinada, a tiros, na noite desta quarta-feira (7) diante do filho, uma criança de apenas 4 anos. O crime de morte aconteceu na Praça do Cumbuco, em Caucaia, no litoral oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um homem que estava na companhia da vítima foi também baleado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





De acordo com testemunhas oculares do crime, um homem de estatura baixa se aproximou do casal com uma arma na mão – provavelmente, uma pistola – e passou a atirar contra os dois. Samira Sousa Rocha, conhecida por “Mira”, foi atingida com vários tiros na cabeça e teve morte imediata. O homem que a acompanhava foi atingido por tiros no tórax e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Caucaia e, logo depois, transferido em uma ambulância do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), na Capital.





A Polícia tem duas linhas de investigação a seguir para o esclarecimento do caso: crime passional ou ligado às facções. De acordo com as primeiras informações colhidas no local, “Mira” era companheira de um homem que se encontra preso, suspeito de ser membro de uma facção criminosa que atua naquele Município. Este presidiário seria o pai da criança que acabou testemunhando a morte trágica da mãe.





Balanço





Com o caso ocorrido nesta quarta-feira em Caucaia, subiu para 262 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020 e nove em outubro.





Veja a seguir, a lista das mulheres vítimas de assassinatos no Ceará em outubro:





01 – (01/10) – Antônia Leidiane Belchior (bala) – Distrito Campos Belos (CARIDADE)





02 – (01/20) – Francisca Zildênia Cortez da Silva (bala) – Sede (JAGUARIBARA)





03 – (02/10) – Conhecida por Leandra (bala) – Loc. Rabo da Gata (SÃO LUÍS DO CURU)





04 – (02/10) – Micaele dos Reis Teixeira, 20 (bala) – Faleceu em Sobral (CAMOCIM)





05 – (04/10) – Antônia Nilda da Silva, 38 (bala) – Localidade Lagoinha (QUIXERÉ)





06 – (04/10) – Conhecida por “Neguinha” (bala) – Bairro Pedregal (SANTANA DO ACARAÚ)





07 – (04/10) – Regiane Maria Alves de Oliveira, 39 (bala) – Sítio Raposo (S. J. DO JAGUARIBE)





08 – (04/10) – Corpo de vítima ainda não identificada (enterrado) Sítio Barreiro (CRATO)





09 – (07/10) – Samira Sousa Rocha, 25 (bala) – Praça do Cumbuco (CAUCAIA).





(Blog do Fernando Ribeiro)