Facções criminosas entram na campanha política em Sobral e ameaçam vereador

Um vereador candidato à reeleição na cidade de Sobral, na Região Norte do Estado (a 224Km de Fortaleza), recebeu ameaças de morte de integrantes de uma facção. Através de um “Salve Geral” postado nas redes sociais, o bando criminoso Comando Vermelho (CV) dirige ameaças também para quem apoiar o político, além de apregoar que está proibida sua campanha em bairros dominados pela quadrilha. O caso repercutiu na cidade.





O vereador ameaçado é Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, conhecido como “Carlos do Calisto” (PDT), que é o presidente da Câmara Municipal de Sobral e aliado político do prefeito Ivo Gomes (PDT). No “Salve Geral”, os bandidos afirmam que, “está brecado em todas as quebradas que o CV predomina qualquer tipo de ajuda ao vereador..”





A ameaça revela, ainda, que “Carlos do Calisto”, “fecha” com os irmãos Coragem e todos os pilantras do PCC”.





A intimidação continua: “Então, não será admitido qualquer tipo de panfleto ou santinho nas nossas comunidades. Qualquer coisa que vier a ser “convencionada” a esse candidato será brecada. E para quem insistir em querer trabalhar dentro de nossas comunidades será cobrado severamente no automático”, revela o comunicado.





Confirma





O vereador disse, ontem (7), ter atestado a veracidade das ameaças da facção (Comando Vermelho) e que o perfil utilizado nas mensagens postadas seria de um usuário da Internet (Facebook) no Rio de Janeiro que usa o codinome de “LK Balbino”.





A Polícia ainda não se manifestou sobre o caso.