MATANÇA: Cinco mulheres foram mortas no fim de semana no Ceará. Em 2020, já são 280

Subiu para 280 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020. Somente no último fim de semana, cinco mulheres foram mortas no estado, nos Municípios de Aracati, Caucaia, Choró, Canindé e Itaitinga. As cinco vítimas da violência tinham idades que variavam de 15 a 83 anos. Dois homens foram presos após matarem uma idosa em Aracati, no Litoral Leste do estado (a 149Km de Fortaleza) durante um assalto.





O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) aconteceu na madrugada do último sábado (24), na localidade de Camurupim, na zona rural de Aracati. Dois homens invadiram a casa onde morava um casal de idosos. Eles buscavam armas e dinheiro e acabaram matando, a tiros, a aposentada Francisca Cavalcante Rocha, 83; e deixaram o marido dela também baleado e em estado grave. O ancião permanece hospitalizado.





Um cerco policial nas localidades de Cajueiro e Tanque Salgado, ainda em Aracati, resultou na prisão dos acusados e réus confessos do crime: Francisco Álvaro Nascimento da Costa, 20 anos; e Igor da Silva Rocha, 28. Com eles foram apreendidas duas espingardas, sendo uma delas a usada no assassinato da idosa. Os dois foram autuados em flagrante por latrocínio.





Mais mulheres mortas





Uma adolescente – identidade não revelada – foi perseguida e morta, a tiros, na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na noite da última sexta-feira (23). De acordo com a Polícia, a garota trafegava numa moto e foi perseguida por dois homens em outra motocicleta. Ela tentou escapar, mas foi baleada e morreu em um terreno baldio localizado na Rua Valberto Albuquerque, no bairro Angorá.





Em Caucaia, também na RMF, a adolescente Dyslaine Santos de Oliveira, 16 anos, foi morta a tiros no último sábado. O crime aconteceu na Rua Santa Marta, no bairro Conjunto Araturi. A Polícia ainda não sabe o motivo do crime e caça os executores da garota.





Na madrugada do domingo, a adolescente Antônia Bianca Almeida Silva, 15 anos, foi baleada e morta na cidade de Canindé (a 89Km de Fortaleza). O crime aconteceu nas proximidades da Praça do Leão, em pleno Centro. De acordo com a Polícia, Bianca e o namorado foram atingidos por vários tiros. A garota recebeu um disparo na cabeça e morreu no Hospital São Francisco. O rapaz continua internado em estado grave.





O quinto assassinato aconteceu na madrugada do domingo (25), na localidade de Serra dos Teixeira, na zona rural do Município de Choró, na Região do Sertão Central do Ceará (a 151Km de Fortaleza). Bandidos invadiram uma casa e assassinaram três pessoas, entre elas, a jovem Micaelle Gomes de Melo Rodrigues, 26. Também foram mortos Francisco Ítalo da Silva Costa, 22 anos (namorado de Micaelle) e Francisco Gustavo Araújo Barros.





(Blog Fernando Ribeiro)