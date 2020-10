Violência no fim de semana no Ceará deixa 43 mortos em acidentes e assassinatos

Mais um fim de semana foi marcado pela violência no Ceará, com o registro de 43 mortes em crimes de homicídio e latrocínio (roubo seguido de morte) e acidentes de trânsito. Somente no Interior do estado, 16 pessoas foram assassinadas no período entre a sexta-feira (23) e o começo da madrugada de hoje (26). Já entre os 13 mortos em acidentes de trânsito, nove eram ocupantes de motocicletas.





Entre as vítimas da violência armada no estado, estão cinco mulheres, mortas nos Municípios de Aracati, Caucaia, Choró, Itaitinga e Canindé. Três delas eram ainda adolescentes, uma era idosa de 83 anos e outra, uma jovem de 27 anos de idade.





Na Grande Fortaleza, foram registrados 14 homicídios. Na Capital, nos bairros, José Walter (Conjunto Renascer) e Edson Queiroz. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram 12 homicídios nos Municípios de Itaitinga (3 crimes), Caucaia (3), Maranguape (2), Maracanaú (2), Cascavel e Paracuru.





Na região do Interior Norte do estado, seis pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Canindé 2 casos (Na localidade de Santana do Cal e no Centro), Sobral (no Distrito de Jaibaras), Cariré, Monsenhor Tabosa e Granja (Bairro Portelinha).





No Interior Sul foram 10 homicídios nos seguintes Municípios: Choró (um triplo assassinato na localidade de Serra dos Teixeira), Jaguaruana (Sede), Limoeiro do Norte (no Bairro Boa Fé), Aracati (na Localidade de Camurupim), Mauriti, Itaiçaba, Morada Nova (no bairro Felipa de Cima) e Juazeiro do Norte (bairro Triângulo).





Acidentes com mortes





Treze pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos seguintes Municípios: Itapajé (desastre com dois mortos no Km 125 da BR-222), Nova Russas, Tamboril, Novo Oriente, Ipu, Crateús, Crato, Ipaumirim, Forquilha, Martinópole, Camocim e Quixeramobim.





(Blog Fernando Ribeiro)