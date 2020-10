Noite de terror com tiroteio entre facções, confronto com a PM e morte na Zona Leste

Depois das cenas de violência nos bairros Passaré e Planalto Picí, na Capital cearense, e na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), outra comunidade viveu uma noite de terror e tiroteio no embate entre facções criminosas seguido de confronto dos bandidos com a Polícia Militar. O caso ocorreu nesta terça-feira (21) na zona lesta da cidade , envolvendo grupos armados do Serviluz e da Favela da Estiva, próximas ao Cais do Porto.





De acordo com relato de moradores da área e dos registros da Polícia Militar, bandidos de uma facção da comunidade do Serviluz tentou desceu o morro próximo a uma fábrica de alimentos para atacar os rivais da Favela da Estiva. Houve revide um tiroteio se estabeleceu na área. A PM foi mobilizada para a ocorrência e acabou sendo recebida a tiros no Serviluz.





Uma operação foi montada no local com a mobilização de várias patrulhas do 22º BPM (Papicu), Comando de Policiamento Especializado de Choque (CPEChoque), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





Os criminosos foram vistos no alto do Morro do Castelo Encantado em fuga com armas curtas e longas. Houve confronto entre as patrulhas e os criminosos que seriam integrantes de uma facção rival ao grupo armado da Favela da Estiva.





No confronto, de acordo com a PM, quatro suspeitos foram presos, outro baleado e morto, e várias armas de fogo apreendidas durante a operação.





Tiroteios e mortes





Desde a semana passada, as facções entram em confronto na área entre os bairros Vicente Pinzón e Cais do Porto, num perímetro que abrange diversas comunidades como o Serviluz, Castelo Encantado e a Estiva. O resultado tem sido mortes, prisões e apreensões de diversas armas de fogo de vários modelos e calibres, como pistolas, revólveres e até submetralhadoras e fuzis.





Os confrontos foram desencadeados após a morte de um traficante da área identificado como Lucas Soares da Costa, fato ocorrido no último dia 14. Daí em diante, pelo menos, outras três mortes foram registradas entre os dois bairros localizados na Área Integrada de Segurança Um (AIS-01), na zona Leste de Fortaleza.





