Faleceu na tarde deste sábado (22) no Hospital Regional de Sobral (HRN), Marciano da Lanchonete, que por muito tempo comercializou na sua lanchonete no mercado público. Marciano estava internado no HRN. O velório acontecerá na sua residência, no bairro Dom José II.





Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda.