Padrasto é preso por matar enteada de 1 ano a facada e jogar o corpo em trilha

Um homem teve prisão temporária decretada nesta quarta-feira (14) após, segundo a polícia, ter confessado o assassinato da enteada de 1 ano e quatro meses no interior de São Paulo.





Morador de Pindamonhangaba, Diogo da Silva Leite saiu com a criança para marcar uma consulta médica para um dos irmãos dela na terça-feira (13). Ele, no entanto, se dirigiu de bicicleta ao município vizinho de Taubaté pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Em um acesso no distrito de Iquiririm, ele ultrapassou uma cerca de arame farpado, caminhou por uma trilha em região de mata, até que parou e usou uma faca para cometer o crime. O corpo de Maria Clara de Souza Galvão, degolado, foi encontrado abandonado na trilha. Foi Diogo quem conduziu a polícia ao local.





De acordo com a polícia, Adriana Batista, mãe da criança, mulher de Diogo, acompanhava o depoimento no momento em que ele confessou o crime. Segundo a polícia, Adriana chorou, demonstrou desespero e perguntou por que o marido cometeu o crime.





Adriana acreditava na primeira versão dada pelo marido. Diogo alegou que estava com a criança nos braços em um ponto de ônibus, mas precisou ir ao banheiro. Ele pediu, então, para um homem desconhecido segurar a bebê enquanto isso. Quando voltou, o rapaz e Maria Clara tinham sumido. Em entrevista à Record TV, ele caiu em contradição quando disse que ficou meia hora no banheiro e, em seguida, disse que foram apenas cinco minutos.





A polícia desconfiou também do fato de Diogo ter dito que o sumiço ocorreu por volta de 11h, mas só ter procurado a polícia por volta das 22h.





Nenhuma testemunha apareceu para dizer que viu Diogo deixando a bebê com o desconhecido. O pai de Maria Clara, Steve, duvidou. “O olhar dele tava contando pra mim ‘eu matei a sua filha”, afirmou.





Segundo a polícia, Diogo confessou o crime após imagens de câmeras de segurança contradizerem sua versão. Além disso, testemunhas contaram à polícia terem visto um homem passar pela estrada de bicicleta com a bebê. Diogo disse que não sabe o que o motivou a cometer o crime. Ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.





