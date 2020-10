PF encontra dinheiro escondido entre as nádegas de senador vice-líder do governo

Nesta última quarta-feira (14), o vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), foi alvo de mandado de busca e apreensão.





Na casa do parlamentar, a Polícia Federal (PF) em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) encontraram cerca de R$ 30 mil em espécie. Parte desse valor estava escondido entre as nádegas do senador.





Chico Rodrigues foi alvo da operação ‘Desvid-19′ que apura suspeitas de sobrepreço e superfaturamento na execução de emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia do vírus chinês em Roraima.





Os desvios totalizariam cerca de R$ 20 milhões, de acordo com os investigadores.





OUTRO LADO





Após a deflagração da força-tarefa, o senador emitiu nota oficial negando envolvimento em atos ilícitos.





“A Polícia Federal cumpriu sua parte em fazer buscas em uma investigação na qual meu nome foi citado. No entanto, tive meu lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, trazendo recursos para o combate à covid-19 na saúde do estado”.









O parlamentar também disse confiar na Justiça.





“Não sou executivo, portanto não sou ordenador de despesas e, como legislativo, sigo fazendo minha parte, trazendo recursos para que Roraima se desenvolva. Que a justiça seja feita e que, se houver algum culpado, que seja punido nos rigores da lei”, conclui o texto.





(Conexão Política)