PF desarticula quadrilha que contrabandeava fósseis da Chapada do Araripe para o Rio de Janeiro

Agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (22), na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri (a 528Km de Fortaleza), a “Operação Santana Raptor”. A ação policial decorre de um investigação iniciada em 2017 e que resultou no Inquérito Policial que investiga esquema de tráfico de fósseis na Região da Chapada do Araripe, sul do Ceará.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 19 mandados judiciais de usca e apreensão, sendo 17 no Ceará (nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda), e dois no Rio de Janeiro, em endereços dos investigados. São pessoas contra as quais constam fortes indícios que participação em uma organização criminosa que envolve empresários, servidores públicos, mineradores, pesquisadores e atravessadores de fósseis extraídos da Chapada do Araripe.





Até o momento, dois homens foram presos em flagrante com fósseis, em Santana do Cariri e Nova Olinda. A investigação aponta o primeiro preso como dos principais negociadores de fósseis no período investigado (2017-2020) e o segundo como responsável por receber valores do professor/pesquisador do Rio de Janeiro para coleta e guarda dos fósseis.





O esquema investigado consiste na extração ilegal de fósseis por parte de trabalhadores em pedreiras na região dos municípios de Nova Olinda/CE e Santana do Cariri/CE, com posterior comercialização criminosa desses bens da União. Há atuação de uma rede de empresários, servidores públicos e atravessadores que negociam fósseis raros da região, com indícios da prática ilícita por parte de professor/pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ, um dos alvos da operação, bem como outros pesquisadores nacionais e estrangeiros.





Cadeia





Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, usurpação de bem da União e crimes ambientais, previstos em leis federais, com penas de até 16 anos de prisão. A apreensão realizada nos endereços objetiva elucidar a atuação dos investigados e de terceiros nos crimes, além de apreender os fósseis, com prisão em flagrante dos respectivos possuidores.





A Polícia Federal ressalta que, em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.





“Santana Raptor” remete ao gênero de dinossauro encontrado na região da Chapada do Araripe, onde são encontradas riquezas naturais em estado fóssil de 110 milhões de anos.





Fonte: Blog Fernando Ribeiro