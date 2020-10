Capitão Wagner lidera com 31% na 1ª pesquisa RealTime Big Data/CNN

Pesquisa do instituto RealTime Big Data/CNN Brasil aponta que o candidato Capitão Wagner (PROS) lidera as intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza, com 31%.





Em seguida estão Luizianne Lins (PT), com 21%; Sarto (PDT), com 18% ; Renato Roseno (PSOL), com 4%; Heitor Férrer (Solidariedade), com 4%; Célio Studart (PV), com 2%.





Samuel Braga (Patriota), José Loureto (PCO), Heitor Freire (PSL) e Anizio (PCdoB) aparecem com 1% cada um.





A candidata Paula Colares (UP) não pontuou. A pesquisa identificou ainda 12% de nulos e brancos e 4% que não souberam responder.





O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número de identificação CE05615/2020. Foram entrevistadas 1.050 pessoas, por telefone, entre os dias 14 e 17 de outubro.





A margem de erro máxima é de três pontos (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%. Isto significa que se a mesma pesquisa fosse feita 100 vezes, o resultado seria o mesmo, dentro da margem de erro, em 95.





A pesquisa, amostral, é representativa da população do município com 16 anos ou mais. Ou seja: os entrevistados seguem um padrão semelhante ao da população total, respeitando-se a proporção por idade, região geográfica e sexo.









Pesquisa estimulada





Capitão Wagner (PROS) – 31%





Luizianne Lins (PT) – 21%





Sarto (PDT) – 18%





Renato Roseno (PSOL) – 4%





Heitor Férrer (Solidariedade) – 4%





Célio Studart (PV) – 2%





Samuel Braga (Patriota) – 1%





José Loureto (PCO) – 1%





Heitor Freire (PSL) – 1%





Anizio (PCdoB) – 1%





Paula Colares (UP) – 0%





Nulo/Branco – 12%





Não sabe – 5%









Esta é a primeira de uma série de rodadas de pesquisas a serem realizadas com exclusividade pela CNN nas próximas semanas, em 11 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Belém, Palmas, Goiânia, além das cidades paulistas de Campinas e Guarulhos. Juntas, essas cidades concentram 26,9 milhões de eleitores, que correspondem a 18,23% do eleitorado brasileiro.





Capitão Wagner também lidera em pesquisa espontânea





Capitão Wagner (PROS) lidera na pesquisa espontânea, quando se pergunta o candidato favorito do entrevistado sem apresentar uma lista de opções, com 23%.





Em segundo lugar aparecem empatados, dentro da margem de erro, os candidatos Luizianne Lins (PT), com 13%, e Sarto (PDT), com 12%. Embora não seja candidato, o atual prefeito Roberto Cláudio foi mencionado por 1% dos entrevistados na espontânea. Houve ainda 12% de brancos e nulos e 4% não souberam responder. Confira a lista das citações espontâneas:









Espontânea





Capitão Wagner (PROS) – 23%





Luizianne Lins (PT) – 13%





Sarto (PDT) – 12%





Heitor Férrer (Solidariedade) – 2%





Roberto Claudio (PDT) – 1% (não é candidato)





Renato Roseno (PSOL) – 1%





Célio Studart (PV) – 1%





Nulo/Branco – 12%





Não sabe – 4%





Luizianne e Capitão Wagner empatam na margem de erro em rejeição





Em rejeição, a ex-prefeita Luizianne Lins (PT) lidera numericamente, mas empata na margem de erro com Capitão Wagner (PROS). Ela tem 29% e ele, 25%. Nesta pergunta os entrevistados poderiam escolher quantas opções quisessem. Veja abaixo a rejeição por candidato (em %):









Rejeição





Luizianne Lins (PT) – 29%





Capitão Wagner (PROS) – 25%





Sarto (PDT) – 18%





Renato Roseno (PSOL) – 14%





Anizio (PCdoB) – 12%





Samuel Braga (Patriota) – 11%





Paula Colares (UP) – 11%





José Loureto (PCO) – 11%





Heitor Freire (PSL) – 11%





Heitor Férrer (Solidariedade) – 11%





Célio Studart (PV) – 11%





(CN7)