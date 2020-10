Polícia Civil deflagra operação de combate a crimes contra crianças e adolescentes em Chaval e Barroquinha

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou uma operação no Interior Norte, com o objetivo de combater a exploração sexual e maus-tratos contra crianças e adolescentes nas cidades de Chaval e Barroquinha, ambas na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Duas prisões ocorreram nessa quinta (8) e quarta-feira (7), após diligências deflagradas pela Delegacia Municipal de Chaval.





“Juntamos todas as denúncias dos Conselhos Tutelares de Chaval e de Barroquinha e, durante um mês, saímos ouvindo todos os envolvidos e pedimos os mandados de prisão contra eles”, explicou o delegado Eduardo Rocha, que coordenou as investigações da operação intitulada “Santo Anjo”.





Dois homens de 32 e 36 anos foram presos por força de mandados de prisão preventiva representados pela Polícia Civil junto ao Poder Judiciário por estupro de vulnerável. Um deles é suspeito de cometer o crime contra duas crianças. As investigações remetem a casos ocorridos em setembro deste ano.





Um terceiro homem, também suspeito de estupro de vulnerável, é procurado pelos investigadores da Delegacia Municipal de Chaval. Ainda durante o curso dos trabalhos policiais, outros três suspeitos de crimes sexuais, maus-tratos e de importunação ofensiva contra crianças foram identificados e indiciados em inquéritos policiais que foram remetidos à Justiça. As investigações seguem em andamento.





Os nomes dos suspeitos não serão divulgados com o objetivo de preservar a identificação das vítimas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3625-1432, da Delegacia Municipal de Chaval. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS)