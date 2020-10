Cidadãos fogem de crise na Argentina e migram para Uruguai

Dados do Ministério do Interior do Uruguai mostram que a estratégia está surtindo efeito.

Em novembro de 2019, Luis Lacalle Pou foi eleito presidente do Uruguai, o primeiro líder que não é de esquerda em 15 anos.





Logo no início da sua gestão, Lacalle Pou anunciou planos para atrair imigrantes qualificados e investimentos para energizar o país, reduzindo os requisitos de presença física e de investimentos para a obtenção de residência fiscal.





Cerca de 13 mil cidadãos da Argentina chegaram para ficar entre abril e setembro.





A nova onda migratória argentina é impulsionada por maiores impostos e propostas de mais aumentos, divisão política crescente, agravamento da pobreza e propagação contínua do coronavírus.





O resultado para o Uruguai é um fluxo de cérebros e riqueza da vizinha Argentina, destaca a agência Bloomberg.





(Renovamídia)