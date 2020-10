PRF intercepta ambulância com 1,5 tonelada de maconha no MS

Dois indivíduos foram presos em flagrante com um carga avaliada em R$ 1,5 milhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na última quarta-feira (7), uma ambulância transportando 1.536 kg de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.





O veículo recebeu ordem de parada, mas o condutor tentou fugir, junto do outro ocupante, abandonando a ambulância às margens da rodovia.





Os dois homens foram localizados e presos pelos agentes da PRF.





Os criminosos estavam vestidos com jalecos e seguiam viagem com o giroflex e a sirene do veículo ligados, como se estivessem transportando um paciente.





A carga é avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. O destino final da droga era a cidade de Três Lagoas, no mesmo Estado.





O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.





(Renovamídia)