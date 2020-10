Polícia Civil prende suspeito de tentativa de duplo homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de uma ação da Delegacia Municipal de Sobral, realizou, na manhã desta terça-feira (13), a prisão de Francisco Douglas Rodrigues da Silva (26). O homem é suspeito de ter participado de uma tentativa de um duplo homicídio, ocorrida no dia 18 de setembro, no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





Os trabalhos policiais foram iniciados logo após os agentes de segurança serem informados sobre o fato. Durante o trabalho investigativo, os policiais civis identificaram Francisco Douglas Rodrigues da Silva (26) como sendo suspeito de ser o autor dos disparos. Diante dos fatos, o Poder Judiciário, mediante as investigações da Delegacia Municipal de Sobral, expediu o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito, que possui antecedentes criminais por roubo e corrupção de menores.





O mandado judicial foi cumprido na manhã de ontem (13), no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. Após os procedimentos legais, Douglas foi encaminhado para uma unidade prisional.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (88) 3677-4291, da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)