América-RN e Guarany de Sobral vão a campo, nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), na Arena das Dunas. Jogando em casa, o líder do Grupo A3 enfrenta o lanterna da chave pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. No Rubro de Natal, a ordem é manter-se na ponta da tabela. Já o Cacique do Vale estreará novo técnico, Maurílio Silva, para tentar espantar a má fase. O jogo será transmitido, ao vivo, pela TV Brasil.