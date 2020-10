Prefeitura de Crato lança concurso público com 390 vagas e salários que passam de R$ 11 mil

A Prefeitura de Crato lançou ontem (30) edital para concurso público do Município, com provas previstas para acontecer no primeiro trimestre de 2021. A organização será feita pela Comissão Executiva de Vestibular da Universidade Regional do Cariri (CEV/Urca). Ao todo, são 390 vagas para contratação imediata e mais 1.170 para a formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.147,41 e R$ 11.474,10.





As inscrições podem ser feitas online , no período entre 3 de novembro a 18 de dezembro, e custam R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior. Doadores de sangue, pessoas portadoras de deficiência e convocados pela Justiça Eleitoral têm direito à isenção na taxa de inscrição. O pedido deve ser feito entre 13 a 15 de outubro.





Para o nível superior, as vagas são:





Agente de Trânsito, Analista Ambiental, Analista de gestão, Analista de tecnologia da informação, Analista previdenciário, Arquiteto, Arquivista, Assistente social, Auditor de controle interno, Bibliotecário, Comunicador social, Contador, Educador físico, Enfermeiro, Engenheiro agrônomo, Engenheiro civil, Engenheiro de produção, Engenheiro elétrico, Engenheiro mecânico, Farmacêutico, Fiscal ambiental, Fiscal de controle urbano, Fiscal de inspeção agropecuária, Fiscal de tributos, Fiscal de vigilância sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrutor de braile, Instrutor de libras, Médico atenção básica, Médico auditor, Médico especialista, Museólogo, Nutricionista, Odontólogo, Orientador educacional, Pedagogo, Professor, Psicólogo, Psicopedagogo, Tecnólogo em Construção Civil e Terapeuta ocupacional.





Já em nível médio, estão disponíveis vagas para:





Agente de endemias, Agente de saúde, Auxiliar de odontologia, Cuidador social, Guarda municipal, Intérprete de braile, Intérprete de libras, Músico, Orientador social, Técnico em enfermagem e Técnico em segurança no trabalho.





Alguns destes cargos estão discriminados pela formação acadêmica no edital, como é o caso de professor, que aparece em funções específicas para graduados em Pedagogia, Educação Física, Geografia, História, Letras e Matemática. Já a carga horária, pode ser acessada AQUI





O certame será realizado em três fases. A primeira será a prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; já a segunda acontece com TAF, TAP, cursos de formação e prova prática, apenas para os cargos de professor, instrutor de libras, instrutor de braile, agende de trânsito, agente de endemias, intérprete de libras, intérprete de braile, guarda municipal e músico; e, por último, a prova de títulos para cargos de nível superior. As datas das avaliações ainda não foram divulgadas.





