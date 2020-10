Prisão preventiva de homem que agrediu ex-namorada em Ilhéus é decretada pela justiça

Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos, que espancou a namorada no meio da rua em Ilhéus, no sul da Bahia teve prisão preventiva decretada pela Justiça.





Conforme noticiou a rádio Band News FM, a decisão saiu na noite desta quinta-feira (15), e atende ao pedido do Ministério Público Estadual.





De acordo com o órgão, foi considerado a gravidade do fato e reincidência do agressor.





Carlos Samuel Freitas Costa Filho tem 11 registros por violência contra ex-namoradas e mulheres da própria família.





Ontem, ele foi ouvido pela polícia em Ilhéus, mas o delegado liberou o agressor porque não houve flagrante.





O delegado responsável pelo caso, Evi Paternostro, informou que o crime filmado e divulgado nas redes sociais ocorreu em 20 de junho deste ano, mas o vídeo circulou apenas neste mês.





(Terça Livre)