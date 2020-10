Cid Gomes passa mal durante visita do ministro Rogério Marinho à Fiec

O senador Cid Gomes (PDT-CE) passou mal durante a visita do ministro Rogério Marinho a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) na noite desta sexta-feira (16). Durante o discurso de Marinho, Cid levantou-se e foi embora.





Antes desse problema, ocorreu outro incidente que chocou as pessoas presentes à solenidade com o ministro Rogério Marinho para debater reformulação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE). Tão logo, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante cumprimentou o senador Cid Gomes, para agradecer sua presença, não escondeu seu medo de ser contaminado pelo Covid-19. Ele gritou com seus assessores: “Me dêem álcool gel, rápido, ligeiro”.





Ricardo Cavalcante derramou em suas mãos muito álcool gel. Sem pena. Todos riram com o desespero do presidente Ricardo Cavalcante se contaminar. Cid não poderia criar uma situação desta, apesar de não ter tirado sua máscara uma só vez, também não fumou. Outros empresários que haviam dado a mão a Cid correram para fazer o mesmo.





Suspeito de estar infectado com Covid-19, Cid provocou constrangimento entre os empresários e ao próprio ministro Rogério Marinho.





O senador Tasso Jereissati para não se encontrar com Cid, falou de forma virtual durante a solenidade.





Evitou falar





Na Fiec, Cid Gomes sorria nervoso para não explicar a “Operação Marquetagem” da PF, que ocorreu nesta sexta-feira. Se recusou a falar sobre o pagamento de propina de R$ 25 milhões a seu grupo político pela empresa JBS. O escândalo teve repercussão em toda a mídia nacional.





